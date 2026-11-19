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El torneo de golf amateur más importante de Latinoamérica dio inicio este jueves en el campo de El Pulté. Ahí, las mejores 60 jugadoras del continente, se dieron cita para enfrentar el field de par 72. En ese escenario de alta exigencia, la guatemalteca, Tiffany Moon se ubicó en el puesto 12, luego de disputada la primera ronda.

El Women's Amateur Latin America (WALA), presentado por The R&A y la ANNIKA Foundation, llegó por primera vez a Guatemala, el certamen reúne a 60 jugadoras de 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

La sexta edición del WALA cuenta con 14 debutantes y un field que también refleja el fuerte vínculo del golf femenino de la región con el ámbito universitario estadounidense. De las 60 jugadoras, 46 están vinculadas a universidades de Estados Unidos: 24 cursan actualmente sus estudios, nueve ya se graduaron o asistieron a una institución de ese país y otras 13 tienen compromisos universitarios confirmados.

La experiencia de Elzbieta Aldana será clave para buscar los primeros puestos en las tres rondas que faltan del torneo. (Foto: Asogolf)

Guatemala cuenta con tres jugadoras en el field. Elzbieta Aldana es la única nacional con experiencia previa en el campeonato: terminó quinta en 2024, su mejor resultado, y regresará tras una temporada en la que ganó el José Toledo Junior Open.

En tanto, Tiffany Moon y Sara Castrillo harán su debut en el WALA. Moon llega con una reciente victoria en la Copa Enrique Santos, en Ecuador, un cuarto lugar en el MJGA Invitational by VidantaWorld y un puesto 14 en el Optimist International Junior Golf Championship (15-18). Por su parte, Castrillo logró este año su ingreso al World Amateur Golf Ranking (WAGR), participó en el Optimist International Junior Golf Championship (15-18) y coronó su temporada con la victoria en la Copa Los Volcanes 2026.

La guatemalteca, Sara Castrillo, se ubicó en el puesto 32 de la clasificación general, luego de disputados los primeros 18 hoyos. (Foto: Asogolf)

En este marco de alta exigencia, Tiffany Moon, fue la mejor ubicada luego de la primera ronda, al situarse en el puesto 12 de la general, luego de lograr un score de 72, para Even. Aldana y Castrillo, no tuvieron tanta fortuna en el día de apertura. Elzbieta finalizó la jornada en el lugar 28, con 74, +2 sobre el par; mientras que, Castrillo, se ubicó 32, con un 76, +4 sobre el par.

La mexicana, Alexis Lamadrid, es la primera líder del torneo. La azteca vivió una jornada excelsa, al lograr un score de 64, -8 bajo el par. En la segunda posición se ubicó la vigente campeona del WALA, la colombiana, María José Marín, quien tiró para 66, -6 bajo el par; mientras que, el tercer puesto fue para la también mexicana, María José García, quien realizó un marcador de 68, -4 bajo el par.