"Me convertí en una calavera": Tiktoker se somete a cirugía y luego se arrepiente

Tiktoker narra su experiencia tras someterse a una cirugía estética que le dejó el rostro irreconocible.

Jessica Frozza es una tiktoker brasileña que se sometió a una cirugía estética y tras darse cuenta que los cambios no fueron lo que esperaba, decidió compartir su historia en redes sociales para crear conciencia.

Frozza se hizo viral luego de que diera a conocer su impresionante transformación tras pasar por el quirófano, en donde aseguró que se arrepintió de la decisión que tomó.

En las fotografías que se difundieron en la red se observa el radical cambio de la mujer, quien se sometió a una bichectomía, para pronunciar sus pómulos y estilizar el rostro.

"Me convertí en una calavera, ¿por qué nadie me avisó? Mi cara se cayó, no reconozco mi rostro. Hay muchos factores que pueden influir en que algo salga mal cuando uno se somete a una cirugía la vida está en riesgo no solo en cuestión estética sino en lo que se refiere a la salud", expresó la brasileña.

Asimismo, dejó saber que su experiencia es una lección para crear conciencia en lo que son los estándares de belleza, también invitó a que las personas se acepten tal y como son.

Ahora busca reconstruir su rostro

La tiktoker confesó que intentó recuperar su forma natural implantándose bolsas de silicona, lo cual ha resultado imposible. Ahora busca otras alternativas para producir colágeno en sus mejillas.

¡Tuve un trastorno de imagen severo! ¡Y gracias a Dios hoy estoy en reconstrucción! Me voy a quitar la prótesis de silicona y empecé a amarme a mí misma y a mejorar lo que tengo. ¡Aceptando lo que Dios me ha dado", sostuvo.