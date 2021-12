Tiktoker critica la herencia de apellidos: "Vienen de un hombre" (video)

Una tiktoker criticó el hecho de que los apellidos solamente tienen orígenes de un hombre y no de una mujer.

Samanta Ortega es una tiktoker que se volvió víctima de burlas, luego de compartir un video donde habla sobre el origen patriarcal de los apellidos.

La tiktoker dijo en el audiovisual que las mujeres nunca han tenido apellido, porque todos vienen de un hombre. Según la mujer, los dos apellidos que una persona tiene son provenientes de un hombre, es decir, del padre y luego se sigue una cadena. Asimismo, el apellido de la madre también tiene origen del hombre.

“ O sea no mames, es cierto, las mujeres nunca tuvimos apellido ” Samanta Ortega , tiktoker

"Mi apellido paterno pues viene de mi apá, y el apellido de mi papá viene de su papá y luego mi apellido, que según es de mi mamá, ese apellido mi amá lo tuvo por su papá, por mi abuelo y mi abuelo su apellido lo tuvo por su papá", agregó.

Las críticas

Aunque resaltó que este hecho no es un tema que le preocupara, resaltó que eso no debería ser así porque no se hace valer a la mujer.

Ante su explicación, los internautas no dudaron en reaccionar y en decirle que existen temas más relevantes de los que puede hablar.

"O sea, siempre, siempre, nuestros dos apellidos van a venir de un hombre... Mi orgullo de mujer como que me cala, de que nunca voy a tener ni tendré un apellido proveniente de una mujer, qué le pasa a nuestros antepasado", expresó.

Tras las controversiales conclusiones a las que llegó Ortega, se hizo tendencia y muchas personas comenzaron a seguirla, por lo que hasta el momento cuenta con más de 187 mil seguidores.

Mira aquí el video:

Joven se hace viral por criticar el origen patriarcal de los apellidos pic.twitter.com/TTH30enE9N — Lo + viral (@VideosVirales69) December 9, 2021

*Con información de El Heraldo de México.