Tiktoker reveló lo que sintió al estar muerta por siete minutos

La joven publicó un vídeo, donde contó que a los 18 años tomó una decisión estúpida que la llevó a estar clínicamente muerta.

Una tiktoker llamada i contó su experiencia al haber estado muerta durante 7 minutos.

Así describió lo que sintió en ese tiempo:

"Estaba atascada en un túnel al principio y terminé en las estrellas. Podía ver la galaxia, el cosmos, todo. Pero mis ojos estaban cerrados, no podía abrirlos, no podía moverme... no estaba asustada, estaba cómoda y aunque tenía los ojos cerrados, podía ver y sentir todo. Es muy difícil de explicar".

Esta experiencia fue compartida y vista en varias ocaciones, incluso comenzaron a hacerle preguntas que ella respondía, como si estaba sola cuando vio todo esto:

"Podía sentir a los seres queridos que han fallecido pero no podía verlos ni hablar con ellos", respondió.

"Tenías el consuelo de saber que tus seres queridos estaban contigo aunque no estuvieran astronómicamente o físicamente a tu lado, como si lo supieras automáticamente. Es muy difícil de explicar", siguió.

Pero no todo es color de rosa, también comentó que estar tanto tiempo fuera de sí dejó secuelas a corto plazo:

"Podía literalmente tener una conversación con alguien y 20 minutos después, no recordar la conversación o incluso no recordar haber hablado con ellos".

A partir de ahí, sigue teniendo problemas de memoria:

"Afecta a mi vida diaria, tengo que llevar un pequeño cuaderno para recordar ciertas cosas que son muy importantes, cuando me desperté, me hicieron un TAC del cerebro y había como pequeñas partes que se habían borrado. Me dijeron que podrían regenerarse, pero que no es probable", comentó.

Haber contado su experiencia de vida hizo que muchas personas se burlaran de esto, incluso fue acosada, por ello Kassandra decidió eliminar el video y dejó dicho en su cuenta que no usará más la red social, pues muchas personas fueron crueles con ella.

A ellos les dejó un mensaje:

"Hola a todos, solo quería dejarles saber que no haré más videos, todo lo que quería era encontrar a personas que han tenido experiencias similares a la mía, estoy destrozada y disgustada, gracias por invalidar algo que me llevó mucho tiempo hablar, no tienen vergüenza y tuve demasiado, ¡espero que estén orgullosos!", escribió.