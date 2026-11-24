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Guatemala tendrá una destacada representación en el XV Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, que se disputará del 23 al 30 de noviembre en Lima, Perú, con la participación de 32 atletas nacionales que buscarán poner en alto el nombre de nuestro país.

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Los tiradores chapines tendrán un importante reto, pues además de competir por las medallas, intentarán conseguir boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El certamen reunirá a 359 atletas de 22 países y contará con figuras de talla mundial, entre ellas la guatemalteca Adriana Ruano y la chilena Francisca Crovetto, campeonas olímpicas en París 2024, así como la estadounidense Kim Rhode, quien presume seis medallas olímpicas, tres de ellas de oro.

Ruano será una de las grandes protagonistas de la competencia, luego de convertirse recientemente en la primera deportista chapina en clasificar a Los Ángeles 2028. La tiradora consiguió su boleto tras conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro, disputado en Doha, Catar.

TIRO | ✨ Guatemala se alista para participar en la XV edición del Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, evento que otorgará cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Esta es la información https://t.co/GcUTY7Y3xd #PasiónPorGuatemala #Tiro #Atletas #Guatemala — C O G (@COGuatemalteco) November 20, 2026

Una delegación numerosa

La delegación nacional estará integrada por 20 tiradores en las modalidades de rifle y pistola, entre ellos Octavio Sandoval, Albino Jiménez, Jazmine Matta y Diana López.

Los otros 12 competirán en las modalidades de armas de caza, con nombres como Jean Pierre Brol, Sebastián Bermúdez y Emily Padilla, además de Ruano.

Las pruebas incluirán rifle, pistola y escopeta, tanto en las competencias individuales como en las de equipos mixtos.

*Con información del Comité Olímpico Guatemalteco