Desconocidos habrían tirado una piedra contra una unidad del Transmetro mientras realizaba un recorrido.
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La unidad 202 del Transmetro recibió el impacto de una piedra la mañana de este viernes 27 de noviembre mientras circulaba por el paso a desnivel del Acueducto.
De acuerdo con las autoridades municipales, el hecho le ocasionó daños al parabrisas y puso en riesgo la seguridad del piloto y de los usuarios que viajaban a bordo.
Bomberos Municipales fueron alertados y se presentaron al lugar para asistir a las posibles personas afectadas.
"Atentar contra una de sus unidades afecta su funcionamiento y pone en riesgo vidas, a nuestros colaboradores y a quienes dependen de este servicio para llegar a sus destinos", dijeron las autoridades.
Asimismo, han hecho un llamado a respetar y proteger los espacios públicos, ya que "ninguna acción que ponga en peligro la vida de otras personas puede ser justificada".