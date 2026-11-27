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Desconocidos habrían tirado una piedra contra una unidad del Transmetro mientras realizaba un recorrido.

La unidad 202 del Transmetro recibió el impacto de una piedra la mañana de este viernes 27 de noviembre mientras circulaba por el paso a desnivel del Acueducto.

De acuerdo con las autoridades municipales, el hecho le ocasionó daños al parabrisas y puso en riesgo la seguridad del piloto y de los usuarios que viajaban a bordo.

Bomberos Municipales fueron alertados y se presentaron al lugar para asistir a las posibles personas afectadas.

La unidad del Transmetro sufrió daños tras el incidente. (Foto: Transmetro MuniGuate)

"Atentar contra una de sus unidades afecta su funcionamiento y pone en riesgo vidas, a nuestros colaboradores y a quienes dependen de este servicio para llegar a sus destinos", dijeron las autoridades.

Asimismo, han hecho un llamado a respetar y proteger los espacios públicos, ya que "ninguna acción que ponga en peligro la vida de otras personas puede ser justificada".