Tiroteo en el centro de Austin, Texas, deja 13 heridos (video)

La Policía de Austin, Texas, dijo que respondió a varios disparos apenas antes de la 1:30 de la madrugada de este sábado, en el bullicioso centro de Austin, donde una gran multitud debió dispersarse ante el ataque.

Además, en un comunicado, el Departamento de Policía de la ciudad señaló que "13 víctimas sufrieron heridas de bala o lesiones, y un sospechoso sigue prófugo".

"Nuestros agentes respondieron muy rápidamente" y "pudieron comenzar de inmediato las medidas para salvar la vida de muchos de estos pacientes", aseguró el jefe de Policía interino de Austin, Joseph Chacón, en conferencia de prensa.

Dos de las víctimas se encuentran en estado crítico, en tanto la condición de los otros 11 heridos es estable.

Según las autoridades, recibieron la descripción de un sospechoso, un hombre negro, pero aún no está claro si más personas estuvieron involucradas en el incidente.