Tiroteos en Nueva York dejan 2 muertos y 18 heridos

Este fin de semana se desarrollaron tres tiroteos que dejaron un saldo de dos muertos y 18 heridos en la ciudad estadounidense de Nueva York.

En el barrio de Bronx dos hombres fueron asesinados y en Manhattan 8 personas resultaron heridos con arma de fuego, tres de ellos por balas perdidas. Y en Queens, el sábado por la noche, unos encapuchados dispararon contra un grupo de personas dejando a 10 heridas.

Entre los heridos hay varios que asistían a una fiesta de cumpleaños, según narra la Policía de esa ciudad en una conferencia de prensa.

Varias calles fueron cerradas para proceder a las investigaciones y de momento se sabe que uno de los atacantes está relacionado con pandillas.

WANTED for ASSAULT: On 7/31/21 at approx. 10:41 PM, in front of 97-07 37 Ave in Queens, two males displayed firearms and shot into a crowd striking 10 people, then 2 additional suspects picked them up on scooters and fled. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/kepo3L6i0b — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 1, 2021

La Policía de Nueva York sospecha que lo ocurrido en Queens pudo ser un asalto, sin embargo están solicitando ayuda a los vecinos para recabar información.

Estos sucesos no son los únicos, ya se han registrado anteriormente, por lo que el pasado 7 de julio, el gobernador Andrew Cuomo decretó estado de emergencia en Nueva York, por la violencia con armas de fuego.

El estado de Nueva York aprobó dos legislaciones que limitan la venta de armas de fuego y responsabilizan a sus fabricantes de las consecuencias de actos cometidos con ellas en un intento por reducir los tiroteos.