Exjefe de Conamigua presenta amparo y se resiste a dejar el cargo

Carlos Narez presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la decisión del Congreso quienes aprobaron destituirlo de la dirección del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua).

La noche del jueves los diputados aprobaron, con 86 votos a favor, destituir a Narez como secretario de la Conamigua por considerar que no accionó ni ejecutó positivamente ninguna acción en beneficio de los guatemaltecos migrantes.

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

Irrumpió en oficina

El viernes, Narez llegó a las oficinas de Conamigua e ingresó pese a que la subsecretaria, Rita Elizondo, solicitó a la administración del edificio y a los guardias de seguridad, que lo evitaran. Narez argumentó que no había sido notificado de manera oficial de la decisión y amenazó con denunciar a la administración por impedirle el ingreso. Finalmente entró.

Este lunes, la Corte de Constitucionalidad (CC) informó de un amparo interpuesto por Narez en contra de la decisión del Congreso de destituirlo. Mientras que Elizondo informó que el funcionario llegó a la oficinas e impidió que se llevara a cabo cualquier acción, pese a que este día arribará un vuelo de migrantes deportados de Estados Unidos.

Narez, en conferencia de prensa, aseguró que no se puede retirar de las oficinas de Conamigua, porque sería abandono de cargo, como "funcionario legal y democráticamente nombrado" en el Congreso y aseguró que su último día será cuando sea notificado.

"La semana pasada se me negó el ingreso a la institución y yo sigo siendo el secretario... hasta hoy sigo siendo el secretario de Conamigua porque no he sido notificado", manifestó.