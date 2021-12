Se gradúa de abogado y celebra en el mercado donde vende su papá

Feliz y agradecido un joven dejó la fiesta de su graduación como abogado para ir a abrazar a su papá al mercado.

No le importó la fiesta ni las celebraciones, lo único que quería era buscar a su papá para darle las gracias por el esfuerzo que hizo para que él se graduara de abogado.

Esta es la historia de Alexis Castillo, un hombre que residen en Barranquilla, Colombia, quien tras recibir su diploma que lo acredita como abogado, corrió hacia el mercado donde se encontraba su padre vendiendo.

“Aquí, en este negocio de anteojos, yo me hice. Con este negocio mi papá me pagó mi carrera de abogado. Yo me siento orgulloso de tomarme una foto con él y decirle que este título es de él”, le cuenta orgulloso a una persona que transitaba por el lugar.

Conmocionado, su padre se limpia las lágrimas rápidamente y abraza a su hijo con gran emoción.

El video fue publicado por el mismo Alexis Castillo en su cuenta de Twitter y rápidamente se hizo viral.

Me vine al mercado público, el primer abrazo que quiero tras recibir este título profesional es el de mi PAPÁ . Gracias papi por darme amor y por confiar tanto en mi @ChrisDaes manito muchas gracias por tu apoyo! pic.twitter.com/T17q1uQVtr — Alexis Castillo (@AlexisKillero) December 17, 2021

Alexis es uno de los siete hijos de don Germán, quien tiene un puesto en el mercado de Barranquilla, donde vende anteojos, pero antes, reciclaba latas y vendía plátanos para apoyar a sus hijos.

Él no pudo acudir a su graduación, debido a que tenía que estar en su puesto de trabajo, por lo que su orgulloso hijo acudió a él para darle las gracias.

“Mis padres siempre me han respaldado y yo he sabido valorar sus esfuerzos para seguir avanzando en este mundo, ahora quiero ser doctor en Derecho, estoy trabajando para lograrlo”, señaló Alexis.