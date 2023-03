Asiste al “Family Summer Fest” a beneficio de Fundación Infantil Ronald McDonald

El próximo sábado 25 de marzo, los guatemaltecos están invitados a disfrutar de la segunda edición del Family Summer Fest, un evento familiar All you can eat a beneficio de Fundación Infantil Ronald McDonald.

Este año podrás disfrutar del concurso parrillero donde competirán 20 equipos cocinando por el primer lugar. Además, se contará con la participación especial desde Argentina de Laucha integrante de Locos Por el Asado, quien viene a realizar una receta en vivo.

Imagen del primer Family Summer Fest en Guatemala. (Fotografía: Soy502)

Durante la actividad familiar, realizada a beneficio de la Fundación Infantil Ronald McDonald, podrás disfrutar de entretenimiento al aire libre, show de lucha libre y actividades para niños.

También podrás disfrutar de música en vivo junto a Miseria Cumbia Band, Dj Doggy, Voodoo Magic y Grupo Sin compromiso.

Imagen del primer Family Summer Fest en Guatemala. (Fotografía: Soy502)

El costo de entrada Q175 por persona y Q75 para niños de 5 a 12 años. La cita es en Explanada 5 (anterior Estadio Del Ejercito), de 11:00 a 18:00 horas. Puedes adquirir tus entradas aquí.

La Fundación Infantil Ronald McDonald cuenta con diferentes programas que benefician a familias guatemaltecas, su principal programa es la Casa Ronald McDonald, donde hospedan a familias que viajan del interior del país con un hijo enfermo a recibir tratamiento médico a la capital. Allí se les ofrece hospedaje, comida, lavandería y áreas de descanso.