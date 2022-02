Tom Brady oficializa su retiro de la NFL con una emotiva carta

Tom Brady, considerado como el mejor jugador de la historia de la liga de football americano (NFL), confirmó este martes su retiro del deporte bajando el telón a una legendaria carrera de 22 temporadas.

El emblemático mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, de 44 años, hizo el anuncio a través de Instagram.

Ganador de un récord de siete Super Bowls, Brady dijo que abandona el deporte después de decidir que ya no podía asumir el "compromiso competitivo" para continuar.

"Siempre he creído que el deporte del football americano es una propuesta total: si no hay un compromiso competitivo del 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego", escribió Brady.

"Cada día un desafío físico, mental y emocional que me ha permitido maximizar mi potencial más alto. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: No voy a asumir más ese compromiso competitivo", anunció.

"He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", avanzó.

El anuncio de Brady pone fin a tres días de especulaciones sobre el inminente final de su carrera.

La noticia de su retiro había sido avanzada el sábado por ESPN citando múltiples fuentes cercanas al jugador.

Ese día, Brady no hizo ningún comentario público, mientras otros medios reportaban que se había comunicado con los 'Bucs' para asegurarles que no había tomado ninguna decisión.

El lunes, el exlíder de los New England Patriots explicó en su propio podcast que estaba considerando su futuro en el día a día.

"Creo que cuando sea el momento adecuado estaré listo para tomar una decisión en un sentido u otro, como dije la semana pasada", afirmó.