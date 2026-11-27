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La gran tormenta obligó a que fuera aplazado por primera vez en la historia el tradicional desfile por la celebración del Día de Acción de Gracias en Nueva York.

Cientos de miles de personas en Estados Unidos pasaron el jueves el Día de Acción de Gracias sin electricidad por una gran tormenta que azotó el este y centro del país, y que obligó a cancelar vuelos y a posponer un tradicional desfile en Nueva York.

Lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones costeras alteraron las celebraciones de un feriado para el que millones de estadounidenses se desplazan por carretera y avión para reencontrarse con familiares y amigos.

Cada último jueves de noviembre, la fiesta de Acción de Gracias es motivo de una gran comida, cuyo plato principal es el pavo. Pero este año el festín se hizo a la luz de las velas en muchas casas del país.

Más de 840,000 hogares estuvieron sin energía eléctrica, según el sitio especializado PowerOutage, sobre todo en Pensilvania y Virginia (este) y en Misuri (centro), donde nevó hasta 30 centímetros en algunos lugares.

WATCH: Powerful winds and heavy rain hammer Midtown Manhattan as New Yorkers brave a nasty Thanksgiving storm. https://t.co/zu9CrNmr8b — Global Brief (@globalbrief_now) November 27, 2026

En Maryland (este), la autoridad encargada del suministro de agua de una amplia zona urbana, preocupada por las consecuencias de los cortes de energía en su red, pidió a sus cerca de dos millones de clientes reducir de inmediato su consumo de agua del grifo.

Desfile aplazado

En los aeropuertos, cerca de 400 vuelos se cancelaron y casi 2,000 registraron retrasos en Estados Unidos, principalmente en la costa este, según el sitio FlightAware.

Las autoridades pidieron limitar los viajes por carretera. Muchos grandes puentes se cerraron, como el Commodore Barry, cerca de Filadelfia, y el largo puente-túnel de la bahía de Chesapeake, más al sur.

En el centro del país, la autoridad de transportes de Misuri informó en X de numerosas vías cubiertas de nieve.

Tormenta del Día de Acción de Gracias deja carreteras inundadas y más de 800.000 personas sin electricidad en el este de EE.UU. https://t.co/smD2RQ6zD6 https://t.co/XRjsYfHkaf — CNN en Español (@CNNEE) November 26, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que se trata de "una gran tormenta" con "vientos lo suficientemente fuertes como para derribar ramas de árboles y líneas eléctricas".

En Nueva York, se aplazó para el sábado el famoso desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, en el que enormes globos inflables con forma de personajes atraviesan el corazón de Manhattan hasta la tienda insignia de estos grandes almacenes en la calle 34.

Este cambio de fecha plantea problemas de organización para los miles de personas que iban a participar, especialmente los músicos y los equipos técnicos.

| Una fuerte tormenta invernal en Estados Unidos dejó a más de 900.000 usuarios sin electricidad, principalmente en Pensilvania, Virginia y Misuri, además de causar inundaciones y cientos de vuelos cancelados en Acción de Gracias. https://t.co/0SZ5nKDQ9P — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) November 27, 2026

El evento, que este año cumple su 100ª edición, solo fue cancelado tres veces en su historia, en 1942, 1943 y 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca había sido aplazado.

*Con información de AFP