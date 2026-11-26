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El Palacio de los Deportes reunirá a pugilistas de distintos departamentos en una competencia que rendirá homenaje a una leyenda del deporte de los puños.

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Los aficionados al boxeo nacional tendrán una cita especial este fin de semana. El Palacio de los Deportes albergará el Gran Torneo de Boxeo en honor a Carlos Alberto López, que contará con la participación de delegaciones de Izabal, Petén y Sacatepéquez.

La competencia se disputará este viernes 27 de noviembre y continuará el sábado 28, con entrada gratuita para el público. La primera jornada comenzará a las 3:00 p. m., mientras que el sábado los combates arrancarán a las 10:00 a. m.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Federación de Boxeo, ubicadas en la 26 calle 9-31, zona 5, en el primer nivel del Palacio de los Deportes.

Durante su carrera se centró en formar a nuevos talentos en el pugilismo, incluyendo a Léster Martínez. (Foto: CDAG)

Festejo a cinco décadas de trabajo

El torneo también servirá para reconocer la trayectoria de Carlos Alberto López, de 77 años, quien ha dedicado cinco décadas a la formación de pugilistas chapines.

Durante su carrera, el entrenador ha sido parte de importantes procesos deportivos. Uno de ellos fue el que acompañó a Léster Martínez y Juan Reyes Donis en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde ambos conquistaron medallas de oro.