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Una trabajadora municipal murió luego de haber sido atacada a disparos por desconocidos.

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Dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta habrían esperado a Bridgite Mishell Fuentes Ríos, de 32 años, para asesinarla a balazos.

La mujer quedó sin vida sobre una banqueta de la 7a. calle de la zona 3 de San José El Rodeo, San Marcos.

El cuerpo de la víctima quedó sobre la vía pública tras el ataque. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Según información recabada en el lugar, los atacantes estuvieron varios minutos en el área, al ver a la víctima uno de ellos le disparó a quemarropa. Luego ambos huyeron a excesiva velocidad.

Al llegar a la escena, Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que la mujer ya no tenía signos vitales, mientras que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron las diligencias para establecer el móvil del asesinato e identificar a los responsables.

La víctima fue identificada como: Bridgite Mishell Fuentes Ríos, de 32 años. (Foto: Redes sociales)

Era madre y trabajaba en la muni

Fuentes Ríos era madre de dos niños y, según allegados, trabajaba en la Municipalidad de El Rodeo, aparentemente como secretaria.

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Por su lado, la comuna publicó una esquela en sus redes sociales para lamentar su fallecimiento y expresar condolencias a sus familiares.