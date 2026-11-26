Una trabajadora municipal murió luego de haber sido atacada a disparos por desconocidos.
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Dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta habrían esperado a Bridgite Mishell Fuentes Ríos, de 32 años, para asesinarla a balazos.
La mujer quedó sin vida sobre una banqueta de la 7a. calle de la zona 3 de San José El Rodeo, San Marcos.
Según información recabada en el lugar, los atacantes estuvieron varios minutos en el área, al ver a la víctima uno de ellos le disparó a quemarropa. Luego ambos huyeron a excesiva velocidad.
Al llegar a la escena, Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que la mujer ya no tenía signos vitales, mientras que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron las diligencias para establecer el móvil del asesinato e identificar a los responsables.
Era madre y trabajaba en la muni
Fuentes Ríos era madre de dos niños y, según allegados, trabajaba en la Municipalidad de El Rodeo, aparentemente como secretaria.
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Por su lado, la comuna publicó una esquela en sus redes sociales para lamentar su fallecimiento y expresar condolencias a sus familiares.