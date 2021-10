Trabajadores de Facebook no podían ni ingresar al edificio

Han pasado ya más de cinco horas desde que algunas redes sociales dejaron de funcionar. El problema es tan complejo que ni los empleados del lugar podía ingresar al edificio.

Las acciones de Facebook se desmoronan en los mercados internacionales. La jornada ha sido dura, mientras que los empleados, que podrían tratar de resolver el problema, han tardado en poder ingresar a su centro de trabajo.

La empresa aún no ha informado qué sucedió realmente, mientras que muchos ya comenzaron a sacar conjeturas y aseguran que se trata de un problema de acceso al sistema de asignación de dominios (DNS). Lo que significa que, si alguien busca el sitio Facebook.com, los servidores no lo encuentran.

En tanto, el periodista Ryan Mac aseguró que la caída ha tardado tanto, porque además del bloqueo a los usuarios en todo el mundo, Facebook también está teniendo problemas con todas sus herramientas internas y plataformas de comunicación.

"No solo los servicios y las aplicaciones de Facebook están inactivos para el público, sus herramientas internas y plataformas de comunicación, incluido Workplace, también están fuera de servicio. Nadie puede hacer ningún trabajo. Varias personas con las que he hablado dijeron que esto es el equivalente a un 'día de nieve' en la empresa", detalló.

La reportera de tecnología de The New York Times, Sheera Frekel, aseguró que una fuente de Facebook le informó que los empleados no pudieron ingresar, porque sus tarjetas de ingreso no funcionaban y no podían acceder a las puertas.

"Estaba hablando por teléfono con alguien que trabaja en FB, quien describió que los empleados no pudieron ingresar a los edificios esta mañana para comenzar a evaluar el alcance de la interrupción porque sus credenciales no funcionaban para acceder a las puertas", escribió a través de su red social Twitter.

El problema es grave, incluso aseguran que no se trata solo de haber borrado el destino, sino que al parecer quemaron el mapa, pues habría problemas con la ruta de navegación y se cree que el supuesto problema había sido producto de un error humano.