Tragedia en la Hincapié: accidente deja un conductor fallecido

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Un percance vial le ha provocado la muerte a un motorista esta madrugada en la avenida Hincapié.

OTRAS NOTICIAS: Conductor fallece tras percance vial en la Aguilar Batres

Un segundo trágico accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes 16 de noviembre en la avenida Hincapié y 25 calle de la zona 13 de la ciudad de Guatemala.

En el percance vial se vio involucrado un motorista que quedó sobre la cinta asfáltica, por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales.

Al llegar al lugar, los socorristas constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por múltiples traumatismos.

La víctima aún no ha sido identificada. (Foto: CBM)

De momento el motorista no ha sido identificado, pero se trata de un hombre de aproximadamente 38 años, según informaron los socorristas.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) quedaron a cargo de las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, lo cual habría afectado el tránsito en las primeras horas de esta mañana.

Un motorista murió en el accidente de tránsito. (Foto: CBM)

Otro mortal accidente

Horas antes también se registró un fatal accidente en el que perdió la vida otro motorista en la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11 capitalina, por lo que dos hombres han muerto esta madrugada en percances viales.