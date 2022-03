Tragedia tras destrucción del aeropuerto ucraniano (video)

Los bomberos intentan apagar un incendio masivo mientras también buscan entre los escombros, después de que Rusia destruyera por completo el aeropuerto ucraniano.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, denunciaron el ataque del domingo 6 de marzo a la ciudad de Vinnytsia y su aeropuerto civil, mientras que las autoridades rusas afirmaron que el aeropuerto tenía un "propósito doble" como base militar.

"Se dispararon ocho misiles contra nuestra ciudad, contra nuestra pacífica y amable Vinnytsia, que no ha amenazado a Rusia de ninguna manera", dijo Zelenskyy. "Un duro y cínico ataque destruyó por completo el aeropuerto".

Vinnytsia se encuentra a 200 km al sureste de Kiev, tiene una población de 370 mil habitantes. Un video muestra la dificultad que tienen los bomberos para buscar heridos entre los escombros y el incendio provocado por el ataque.