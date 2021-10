La historia de terror que vivió una menor acosada por detectives de la PNC

Una historia de horror vivió una adolescente de 13 años luego que un agente de la PNC tratara de abusar sexualmente de ella, con el consentimiento de su compañera.

Los detectives pertenecen a la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC). Se trata de Enrique Méndez Jerónimo y Jessica Santos Miss. Ambos señalados de agresión sexual.

Durante la audiencia de primera declaración en el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (Maina), la menor narró la historia de horror que vivió en manos de los dos agentes.

Su encuentro con los agentes fue el 15 de junio, tras ser localizada en Suchitepéquez luego que se activara una alerta Alba-Keneth, pues había sido reportada como desaparecida.

Por resolución de un juez, la adolescente debía ser trasladada hacia el hogar de protección Casa Alianza, el cual se localiza en Mixco. Méndez Jerónimo y Santos Miss fueron los encomendados para realizar la diligencia.

Iban en una patrulla. Cuando llegaron a Escuintla los agentes de detuvieron y compraron cerveza. Le ofrecieron una, pero la niña la rechazó. "Yo no bebí", dijo.

El viaje fue tardado. El trayecto duró 12 horas y mientras conducían los agentes hablaban de sexo, comentó la menor.

Al llegar a la zona 1 de la ciudad, Santos Miss abandonó la patrulla y la dejó sola con su compañero. "Se acercó a mí y me comenzó a acariciar. Me dijo que me regalaría 200 quetzales. Luego, metió su mano en mi blusa y tocaba mi estómago, hasta llegar a mis piernas", dijo la adolescente con temor.

La propuesta fue directa. "Me negué a tener relaciones sexuales con él", manifestó y agregó que luego de ello, el agente le tiró a la piernas un billete de 20 quetzales.

Niegan acusación

Todo lo narrado por la joven fue rechazado por sus supuestos agresores. Santos Miss indicó que nunca hubo comentarios sexuales durante el viaje, por el contrario, le aconsejaron estudiar y prepararse.

Además, negó haberla dejado sola con su compañero. En tanto, Méndez Jerónimo se negó a rendir declaración.