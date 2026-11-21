El puente en el Anillo Periférico sufrió daños en su estructura tras la colisión de un tráiler.
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En horas de la tarde del sábado 21 de noviembre, un furgón de un tráiler no pudo pasar debajo del puente ubicado en el Anillo Periférico, 11 avenida y 29 calle, zona 12, dada su altura.
Al momento de pasar, el transporte pesado colisionó y quedó atrapado debajo de la estructura vial.
En el lugar se congestionó el paso vehicular mientras realizaban maniobras para retirarlo.
Tras movilizar la unidad de transporte pesado, la autoridades serán las encargadas de evalúan los daños ocasionados en el puente.