Un vehículo de transporte pesado se incendió esta mañana y ha alarmado a los demás conductores que circulan en la autopista Palín-Escuintla.
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Un tráiler prendió en llamas la mañana de este viernes 27 de noviembre en el kilómetro 40 de la autopista Palín-Escuintla.
Elementos de Bomberos Voluntarios se han desplegado hacia el lugar para controlar las llamas y evitar que estas se sigan propagando por el vehículo de transporte pesado.
Hasta el momento se desconoce lo que produjo este siniestro en plena carretera, en el que se han necesitado 1,500 galones de agua sofocarlo, según informaron los socorristas.
En videos que circulan por medio de las redes sociales se observa la magnitud del incendio que ha provocado nubes de humo en la autopista.