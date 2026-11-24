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Adelina Castillo se lució en la preliminar de Miss Universe, este es el video de su pasarela en traje de noche.

La representante de Guatemala pasó por el escenario luciendo un vestido ceñido al cuerpo, en tono celeste turquesa, con transparencias y pedrería blanca y azul.

"Se presenta nuestra delegada Maria Adelina Castillo Birba en Miss Universe, desde Puerto Rico y culmina así su participación en la preliminar, confiando en su trabajo y sumado a la entrevista con el jurado, esperando que sea suficiente para clasificar a las semifinalistas este próximo martes", se lee en el post oficial.

La guatemalteca es orgullo para los entusiastas de los certámenes de belleza. (Foto: Miss Universe Guatemala)

La preliminar de Miss Universe

Se llevó a cabo este domingo 22 de noviembre en el Coliseo "José Miguel Agrelot", en San Juan, Puerto Rico.

Las 116 candidatas buscan su pase a la final, y que de ello el jurado elige al Top de la gala final.

Fecha y horario de Miss Universe

La cita es el martes 24 de noviembre, hora de Guatemala, a partir de las 18:00 horas.

En Estados Unidos el horario es de 20:00 horas, 19:00 hora centro y 17:00 pacífico. la transmisión es desde San Juan, Puerto Rico.

¿Dónde ver Miss Universe en Guatemala?

La transmisión se llevará a cabo en Canal Antigua y sus plataformas digitales, también podrás disfrutar del evento en Telemundo Internacional y el canal E! Now Latino.

María Adelina Castillo Birba

Tiene 30 años y labora en el área en el área de la salud.

Es médico general con especialidad en Pediatría, actualmente se prepara para la especialidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Habla tres idiomas, español, inglés y griego.

MIRA:

La guatemalteca se mostró con elegancia. (Foto: Miss Universe Guatemala)

El público espera qu pase en el top. (Foto: Miss Universe GUatemala)