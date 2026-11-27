En Izabal se ha generado fuerte congestión vehicular tras accidente de tránsito.
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En horas de la noche del 26 de noviembre se registró un fuerte choque entre dos tráileres que circulaban sobre el kilómetro 261 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Morales, Izabal.
El hecho que dejó daños materiales obstruye desde entonces uno de los carriles de la ruta.
Uno de los tráileres involucrados resultó destruido por la gravedad del impacto.
El tránsito presenta complicaciones debido a la fila de vehículos que esperan avanzar por la reducción de carriles.