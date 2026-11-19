Uno de los carriles de ascenso quedó cerrado, por lo que se presenta congestionamiento vehicular.
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Durante la noche del pasado miércoles 18 de noviembre se registró un accidente de tránsito sobre la cuesta de Villa Lobos, el cual ha provocado congestión en el paso vehicular de esta mañana.
El hecho se registró en dirección a la ciudad, por lo que uno de los carriles se mantiene inhabilitado sobre este tramo.
Según indicó Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, el vehículo quedó bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que no se ha retirado del lugar.
Quevedo también indicó que el tránsito se encuentra lento pero no paralizado, por lo que se recomienda a los conductores no detenerse a observar el vehículo y continuar la marcha para no afectar la movilidad.
Dentro de esta jurisdicción también se reporta alta carga de vehículos en sectores como el ingreso a la calzada Aguilar Batres, Ciudad Rea y la conexión entre El Búcaro y CENMA.