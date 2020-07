Transmisores silenciosos, causantes de la mitad de casos en EEUU

Un estudio publicado en Estados Unidos revela que la mitad de casos de ese país pudo darse por pacientes asintomáticos, conocidos también como transmisores silenciosos.

Según un estudio publicado este lunes en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, la mitad de casos en aquel país fue por transmisión de pacientes presintomáticos o asintomáticos, difíciles de detectar.

El estudio, dirigido por Alison Galvani de la Universidad de Yale y sus colegas, utilizó modelos de transmisión de coronavirus e investigaciones existentes, que ya indicaban que las infecciones asintomáticas representan del 17.9 por ciento al 30.8 por ciento de todas las infecciones.

In our @PNAS study, we demonstrate that the majority of #COVID19 transmission is 'silent': from asymptomatic cases or from cases during the presymptomatic phase. Consequently, symptom-based control, such as temperature checks, is not sufficient. https://t.co/NKTiiPE5vY — Alison Galvani (@Alison_Galvani) July 7, 2020

Con base a estas cifras existentes, el equipo encontró que las personas presintomáticas representarían del 47 por ciento al 48 por ciento de la transmisión, y las personas asintomáticas representarían del 3.4 por ciento al 6.6 por ciento de la transmisión.

MIRA:

Casos en EEUU

La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 130 mil 306.

El país registró 2 millones 938 mil 624 contagios. Las autoridades consideran que 924.148 personas sanaron.