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Gremiales de transporte extraurbano solicitan establecer un espacio de diálogo para abordar las causas de los accidentes en las carreteras.

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Las gremiales del transporte extraurbano de pasajeros solicitaron a las autoridades la instalación de una mesa técnica interinstitucional para construir una política integral de seguridad vial que permita reducir los accidentes de tránsito en Guatemala.

La petición fue planteada al Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) mediante una carta abierta.

En la misiva los transportistas expresaron su disposición de trabajar conjuntamente con las autoridades para fortalecer las medidas de prevención en las carreteras.

Las gremiales señalaron que la mesa técnica debería contar con la participación de representantes del transporte extraurbano de pasajeros, del transporte de carga y de las autoridades responsables de regular el tránsito.

El objetivo es establecer mecanismos de coordinación que permitan identificar y atender las causas de los accidentes, en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en medidas aisladas de control vehicular.

Gremiales del transporte extraurbano solicitaron a las autoridades instalar una mesa técnica para fortalecer la seguridad vial en el país. https://t.co/hUdXPXCHtY — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 23, 2026

"Solicitamos formalmente que se instale a la mayor brevedad posible una Mesa Técnica de Trabajo interinstitucional en la que participen las autoridades de tránsito y los representantes de nuestro gremio y del transporte de carga", señala la carta.

Los transportistas consideran que este espacio permitiría construir una política de seguridad vial que responda a las condiciones reales de la infraestructura carretera y contribuya a proteger tanto a los pasajeros como a los demás usuarios de las vías.

Uno de los principales planteamientos de las gremiales está relacionado con la implementación del Sistema Limitador de Velocidad, mecanismo que, según manifestaron, no constituye por sí solo una solución efectiva para disminuir los accidentes de tránsito.

En la carta abierta, los transportistas sostienen que desde el inicio advirtieron, mediante argumentos técnicos y operativos, sobre las limitaciones de aplicar esta medida de manera aislada.

"Las condiciones reales y la compleja topografía de nuestras carreteras lo vuelven ineficaz como solución única", expresaron los representantes del sector.

No obstante, las gremiales aclararon que su postura no representa una oposición a los mecanismos de fiscalización y supervisión del transporte.

Finalmente, las organizaciones solicitaron que las autoridades convoquen a la mesa técnica a la mayor brevedad posible y manifestaron su disposición de participar en la elaboración de propuestas para fortalecer la seguridad vial.

"Quedamos a la espera de una pronta y favorable convocatoria, reiterando nuestra total disposición para trabajar de la mano con las autoridades en beneficio del país", concluye el documento.