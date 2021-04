Tras cinco meses en la cárcel y obtener su libertad condicional el pasado 25 de marzo, el actor Eleazar Gómez ya tiene propuestas de trabajo.

Algunos medios mexicanos afirman que el exprotagonista de Atrévete a Soñar tiene la puerta abierta para los productores Juan Osorio y Nicandro Díaz.

El famoso actor tenía un papel en "La mexicana y el güero" antes de entrar a prisión, pero fue sustituido por otro actor.

En declaraciones a los medios y que People en Español publicó, Juan Osorio dijo: "Sí, yo por supuesto que le daría trabajo [a Eleazar Gómez]. En esta producción [¿Qué le pasa a mi familia?] de momento no hay un personaje, pero no pasa nada..."

Nicandro Díaz dijo acerca de darle oportunidad:

"Es un muchacho que tiene trayectoria y tiene derecho a seguir tocando puertas. Le va a costar trabajo, sí, pero tiene talento y es un chavo que, creo, ya aprendió de la lección y [eso] le va a servir mucho [a nivel personal]... primero hay que tener el papel, no había pasado nada de esto. De ‘Amores verdaderos’ hasta ahorita pasaron tres o cuatro proyectos que no lo llevé (...) No he pensado si lo contrataría o no, pienso que sí”.

Los comentarios desataron una ola de críticas, sobre todo de parte de actrices, algunas de ellas han pasado por violencia y eventos similares por los que Eleazar estuvo en la cárcel. .

Eleazar deberá dar una suma económica a Tefi Valenzuela según acuerdo con los abogados, una cantidad de 420 mil pesos, en base a lo que la cantante gastó en abogados, médicos y terapia psicológica.

Una fuente cercana al actor afirmó que él gastó fuertes sumas de dinero por protección dentro de la cárcel y en abogados.

Tefi Valenzuela también reaccionó en su cuenta de Instagram, tanto al tema de la libertad de Gómez como a las propuestas de trabajo:

“Buenos días. Yo acá tratando de ser positiva y evitando vomitar el asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente. Dios dame paciencia”.

Hace unos días el actor se pronunció tras ser puesto en libertad y dio una disculpa pública a las mujeres a las que maltrató.

