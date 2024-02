Tras su partida: hermano de tiktoker "Landito" publica conmovedor mensaje (video)

-

El hermano de "Landito" compartió un conmovedor mensaje para agradecer por las muestras de apoyo.

El pasado miércoles 21 de febrero, Orlando Galindo "Landito", reconocido tiktoker que enseñaba lengua de señas, fue atacado junto a su madre dentro de un local de ropa en Morales, Izabal.

Como resultado, el joven de 26 años perdió la vida al intentar defender a su madre. Mientras que ella resultó con varias heridas, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

La partida de Orlando ha consternado a la comunidad guatemalteca. Mediante una emotiva ceremonia a donde acudieron sus amigos y familiares, lo despidieron con globos y aplausos el viernes 23 de febrero.

Mario Galindo, hermano de "Landito", utilizó sus redes sociales para difundir un mensaje y agradecer a sus seguidores por el apoyo en los últimos días:

"A todas las personas, amigos y hermanos en Cristo, les quiero dar las gracias por sus muestras de condolencias. Me disculpo si no les he respondido, han sido unos días muy duros y tristes. Difíciles para mi y mi familia, pero les agradezco de corazón. Dios les bendiga".

Mario y "Landito" tenían una muy buena relación. Ambos compartían sus experiencias juntos mediante videos y fotografías en sus redes sociales.

Tan solo unos días antes de la partida del joven, Mario le dedicó un emotivo video por su cumpleaños agradeciendo por su vida. Desde entonces, la publicación se ha convertido en un espacio para que usuarios externen su tristeza ante lo sucedido.

Por su parte, autoridades ya están en proceso de investigación para dar con los responsables.

View this post on Instagram A post shared by Mario Galindo Rodas (@mariogalindor_)