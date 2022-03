Tras perder una pierna, exreina de belleza sufre herida en el otro pie

A 9 meses de que fuera sometida a la amputación de su pierna izquierda, Miss Colombia 2011, Daniela Alvarez, sufrió una herida en el pie derecho y compartió su historia.



Recientemente se lastimó el pie por ello tuvo que desplazarse en silla de ruedas hasta lograr una recuperación.

"De tanto caminar me hice una llaga en mi único pie, como no tengo sensibilidad no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre", explicó.

La joven es muy activa y con su prótesis logró recuperar la movilidad que había perdido con la dura operación a la que fue sometida, luego de padecer una isquemia vascular, resultante de complicaciones de otra cirugía.

"Cómo les conté me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar y bueno, de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas. Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobretodo poniéndola en el lugar que debe estar : En lo positivo, en la felicidad, en el amor , en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad. Estas fotos lo dicen todo, qué fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear. No importa la circunstancia, importa nuestra actitud. Te amo Daniel Arenas, seguiremos recorriendo el mundo juntos". se lee en un post de Instagram donde compartió las fotografías de su viaje.

En las imágenes se ve a Daniela usando una silla de ruedas apoyada de su pareja Daniel Arenas. Ambos se encuentran en Ecuador disfrutando de un paseo por la reserva geobotánica Pululahua.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Alvarez (@danielaalvareztv)