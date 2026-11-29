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Las ocho personas fueron abandonas entre bolsas plásticas y sábanas en Palencia.

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Un vuelo con guatemaltecos deportados arribó al país la tarde del sábado 28 de noviembre. Entre los pasajeros se encontraba Luis "N", de 26 años, alias "Toño", quien fue detenido por su presunta vinculación con la muerte de ocho personas halladas en Palencia el 24 de octubre del 2025.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que alías el "Toño" es miembro de la mara salvatrucha y que el crimen según la investigación habría sido por un conflicto entre pandillas.

(Foto vía: Policía Nacional Civil)

Su captura se efectuó luego de que fuera detenido por permanecer de manera irregular en Harlingen, ciudad ubicada al sur de Texas, Estados Unidos.

Según las autoridades, al capturado se le vincula la muerte de las ocho personas y con ataque armado ocurrido el 21 de agosto de 2026, en la colonia Amparo 1 ubicada en la zona 7, donde murió una persona de 22 años y otra resultó herida.

La orden de captura contra "Toño" habría sido girada desde el 8 de septiembre de 2026, por los delitos de asociación ilícita, terrorismo, plagio o secuestro y asesinato.

(Foto vía: Policía Nacional Civil)

Durante el arribo del vuelo, Sharon "N", de 29 años, hermana del señalado, esperaba a "Toño" para recibirlo. Sin embargo, las autoridades también la identificaron y ejecutaron una orden de captura en su contra por el delito de asociación ilícita. La PNC confirmó que la mujer habría participado esa noche en el abandono de los cuerpos en avanzado de putrefacción.

Las ocho personas

Los Bomberos Voluntarios fueron reportados de bultos sospechosos abandonadas en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, bajo el puente San Juan, en jurisdicción del municipio de Palencia ese 24 de octubre en 2025.

Al acercarse a la zona, detectaron que se trataba de ocho bolsas con restos humanos en su interior.

(Foto vía: Bomberos Voluntarios)