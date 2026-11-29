Por los sismos registrados en Los Ángeles, Guatemala activó un plan de contingencia.
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Un sismo de 5.0 grados desencadenó decenas de réplicas esta tarde del sábado en Los Ángeles, en el sur del estado de California, Estados Unidos.
Ante ello, el Consulado de Guatemala se pronunció con un comunicado para atender a los guatemaltecos que puedan necesitar ayuda.
Además, realizan un monitoreo de la situación y activaron un plan de contingencia ante cualquier efecto.
Mantienen habilitada la atención ante cualquier emergencia a través de sus líneas de atención: Consulado de Guatemala, llamando al 213-900-1098 o al 911.