El camión que causó daños al puente en El Periférico fue trasladado a un predio.
EN CONTEXTO: Tráiler queda atrapado al chocar y daña el puente del Periférico (Video)
Luego de haber sido retirado del lugar, el camión que quedó atrapado debajo del puente ubicado en el Anillo Periférico fue escoltado por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) hacia un predio municipal.
El hecho ocurrió sobre la 11 avenida y 29 calle, de la zona 12 capitalina, luego de que al intentar pasar impactara contra el concreto que reboza la conexión vial.
El traslado fue informado por Amílcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, quien confirmó que expertos evalúan los daños ocasionados en el puente. Sin embargo, aclaró que estos no comprometen su funcionalidad.
Además, se informó que el transporte pesado no contaba con el seguro correspondiente, por lo que fue consignado por las autoridades mientras se solventa su situación legal.