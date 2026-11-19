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El abogado defensor de Baldetti confirmó que solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo B no trasladar a su patrocinada por una afección de salud.

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La defensa de la exvicepresidenta solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo B suspender su traslado al centro de detención Santa Teresa, previsto para este jueves 19 de noviembre.

El abogado defensor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Melkin Escobar, aseguró que su patrocinada se encuentra grave de salud, por lo que solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo B aplazar su traslado a prisión, previsto para este jueves 19 de noviembre.

Según el profesional del derecho, Baldetti padece una afección de salud que le impide movilizarse y ser trasladada al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18 capitalina.

Escobar confirmó que presentó la solicitud ante el órgano jurisdiccional, aunque indicó que desconoce si esta fue aceptada.

"Presenté la solicitud, pero no sé qué pasaría al final. Está grave. Estoy en una audiencia desde la mañana. Aún estoy aquí", expresó.

Al ser consultado sobre la enfermedad que padece la exvicepresidenta y las versiones de que podría encontrarse internada en un centro hospitalario privado, el abogado no proporcionó detalles.

Hasta el momento, no se cuenta con información médica que permita establecer la naturaleza de la afección ni confirmar la gravedad de su estado de salud.

Su regreso a prisión

La orden de trasladar nuevamente a Baldetti a prisión fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo B, que rechazó una petición relacionada con su permanencia fuera del centro carcelario por motivos de salud.

La decisión judicial se produjo en el marco del proceso Cooptación del Estado, en el cual la defensa de la exvicepresidenta también planteó la posibilidad de acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.

Con esta resolución, el juzgado ordenó a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) efectuar las coordinaciones correspondientes para trasladar de inmediato a Baldetti desde su residencia al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 capitalina.

Sin embargo, la orden todavía no se ha ejecutado, según la información disponible.

Detalles del proceso

El caso Cooptación del Estado es un proceso judicial que se remonta a hace aproximadamente 10 años, en el cual el Ministerio Público (MP) señaló a integrantes del binomio presidencial del período 2012-2016 de presuntamente integrar una estructura dedicada a captar fondos ilícitos y lavar dinero para financiar actividades políticas vinculadas con el desaparecido Partido Patriota (PP).

Según la investigación, además de los exgobernantes, el MP acusó a cerca de 75 personas por su presunta participación en la estructura.

Entre los delitos atribuidos a los sindicados figuran asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.