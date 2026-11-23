Tres personas fueron víctimas de un hecho de violencia en Mixco durante la noche de este domingo.
OTRAS NOTICIAS: Rescatan a un motorista luego que cayera a un río
La noche de este domingo 23 de noviembre se registró un hecho armado en la 2 calle y 12 avenida, sector Minerva, zona 7 de Mixco donde tres personas resultaron heridas.
Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, logrando estabilizarlas y determinaron que necesitaban atención médica.
Ante estas circunstancias, los socorristas trasladaron a dos pacientes hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y a la otra persona herida al Hospital Roosevelt.
Hasta ahora se desconocen los motivos por los que sucedió el hecho armado, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes.