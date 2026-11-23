La noche de este domingo 23 de noviembre se registró un hecho armado en la 2 calle y 12 avenida, sector Minerva, zona 7 de Mixco donde tres personas resultaron heridas.

Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, logrando estabilizarlas y determinaron que necesitaban atención médica.

Ante estas circunstancias, los socorristas trasladaron a dos pacientes hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y a la otra persona herida al Hospital Roosevelt.

Hasta ahora se desconocen los motivos por los que sucedió el hecho armado, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes.

Dos de las personas heridas fueron ingresadas al Hospital General San Juan de Dios y otra al hospital Roosevelt. (Foto: CMB)