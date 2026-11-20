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La exvicepresidente Roxana Baldetti usará un dispositivo de control telemático como parte de las medidas de arresto domiciliar en el caso Agua Mágica.

El Tribunal de Mayor Riesgo C fijó para el próximo martes 24 de noviembre la instalación de un dispositivo de control telemático a la exvicepresidente Roxana Baldetti, como parte de las medidas relacionadas con el arresto domiciliario concedido en el caso Agua Mágica.

La decisión consta en una notificación emitida por dicha judicatura, en la que se hace referencia al dictamen favorable contenido en el Informe de Disponibilidad y Factibilidad Técnica de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación.

Con base en ese informe, el tribunal dispuso realizar las gestiones correspondientes para la colocación del dispositivo.

La notificación, fechada el 19 de noviembre, hace referencia a una resolución del 5 de noviembre, mediante la cual el tribunal dio por recibido el informe de la Unidad de Control Telemático.

El pasado 10 de noviembre, el abogado defensor de Baldetti, Melkin Escobar, informó que había sido notificado de la autorización para que su patrocinada utilizara el dispositivo de vigilancia electrónica.

Según el documento, la resolución del tribunal lleva la firma de su presidenta, la jueza Rosa Carolina González García.

El Tribunal de Mayor Riesgo C fijó para el martes 24 de noviembre la instalación del dispositivo de control telemático a la ex vicemandataria Roxana Baldetti. (Foto: Cortesía/Soy502) https://t.co/yUdBLZmzTc — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 20, 2026

Los casos

Además del proceso Agua Mágica, Baldetti enfrenta procedimientos de extinción de dominio relacionados con bienes que, según las investigaciones, habrían sido adquiridos mediante actividades ilícitas durante su gestión.

En uno de estos procesos se encuentran en discusión dos inmuebles, un automóvil, una moto acuática y 11 cuentas bancarias en quetzales y dólares.

Este expediente se suma a otros procedimientos de extinción de dominio relacionados con fincas, helicópteros y empresas señaladas de haber sido utilizadas para operaciones irregulares.

Entre los bienes vinculados a la exvicepresidenta también figuran 12 cuentas bancarias cuyos fondos superarían los Q6 millones, según la información de otro procedimiento.

Por su parte, el caso Agua Mágica está relacionado con irregularidades en el uso de fondos destinados a un proyecto de limpieza del lago de Amatitlán.

En octubre de 2018, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

Posteriormente, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo le concedió arresto domiciliario por razones humanitarias.

La misma sala también le otorgó una medida de arresto domiciliario en el caso La Línea, según los antecedentes del proceso.

Baldetti ha sido vinculada con distintos expedientes judiciales, entre ellos La Línea, Terminal de Contenedores Quetzal, Cooptación del Estado, Registro de Información Catastral y Agua Mágica.