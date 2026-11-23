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Alias "el Gordo" deberá comparece ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal por delitos relacionados al narcotráfico.

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El Tribunal Quinto de Sentencia Penal tendrá a su cargo la carpeta judicial contra Manuel Alejandro Marín Contreras, conocido como Ernesto Hernández y el alias "el Gordo", quien es reclamado por la justicia estadounidense por delitos relacionados al narcotráfico.

Alias "el Gordo" fue captura el pasado 19 de noviembre con fines de extradición en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13 capitalina.

Tras la audiencia de primera declaración, el Juzgado de Turno decidió que Marín Contreras debía solventar su situación legal ante la judicatura ante mencionada a cargo del juez César García.

La aprehensión de alias "el Gordo" se efectuó en la salida de pasajeros de la terminal aérea, luego de descender de un vuelo procedente de Cancún, Quintana Roo, México.

Alias el Gordo fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora el pasado 19 de noviembre. (Foto: PNC/Soy502)

La extradición

El imputado es requerido por una Corte Federal del Distrito Este de Texas por dos delitos, el primero por conspiración para fabricar y distribuir, y el segundo por fabricación y distribución de cinco kilógramos o más de una mezcla o sustancia con cocaína.

Según las investigaciones, alias "el Gordo" habría participado en el transporte, dirección y administración de operaciones de tráfico de cocaína desde aproximadamente 2017 hasta al menos agosto de 2026.