Los vehículos involucrados en el choque en zona 11 obstaculizan la circulación en el sector.
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Una triple colisión vehicular registrada en la zona 11 complica la circulación en el sector, mientras agentes de tránsito coordinan la reubicación de los vehículos involucrados.
El accidente ocurrió en la 10 avenida y 32 calle, donde los vehículos obstaculizan el paso.
Según la Policía Municipal de Transito (PMT), el percance dejó solo daños materiales.
Mientras tanto, agentes de tránsito brindan apoyo para liberar la vía y agilizar la movilidad.