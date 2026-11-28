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Los vehículos involucrados en el choque en zona 11 obstaculizan la circulación en el sector.

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Una triple colisión vehicular registrada en la zona 11 complica la circulación en el sector, mientras agentes de tránsito coordinan la reubicación de los vehículos involucrados.

El accidente ocurrió en la 10 avenida y 32 calle, donde los vehículos obstaculizan el paso.

Según la Policía Municipal de Transito (PMT), el percance dejó solo daños materiales.

TRIPLE COLISIÓN VEHICULAR EN ZONA 11 En la 10.ª avenida y 32 calle, zona 11, se registra una triple colisión vehicular, únicamente con daños materiales, que obstaculiza la circulación. Policía MT brinda apoyo para la reubicación de los vehículos y liberación de la vía. Se recomienda reducir la velocidad y transitar con precaución por el sector. Trabajamos para mejorar la movilidad de tu zona. #TransitoGT #Traficogt #MovilidadSegura #SeguridadVial #AmílcarMontejo — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) November 28, 2026

Mientras tanto, agentes de tránsito brindan apoyo para liberar la vía y agilizar la movilidad.