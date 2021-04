Modelo asegura que Tristan Thompson le fue infiel a Khloé Kardashian, de nuevo

"Sucedió y luego descubrí que no estaba soltero, y lo corté" dijo la modelo Sydeny Chase, quien acusa a Tristan Thompson de ser infiel.

La modelo afirmó en una nueva entrevista que comenzó una relación con el jugador de los Boston Celtics, de 30 años, en enero de este año.

"Me dijo que ya no estaba en una relación, así que le dije que estaba bien" dijo Chase en el podcast "No Jumper". "Hablamos, salimos varias veces, salimos juntos, todo".

Chase afirmó que le preguntó a la estrella de la NBA, quien volvió con Khloé Kardashian el verano pasado, "¿Estás soltero?" y supuestamente respondió: "Sí".

Sydney Chase, modelo de Beverly Hills.

Varias infidelidades

Esta no sería la primera vez que Thompson engaña a Khloé, pues en el 2018, durante una entrevista con Page Six, informó que "tuvo una noche ardiente con Lani Blue" pocos días después que Khloé diera a luz a su hija True.

Luego en el 2019, el jugador se involucró en otro escándalo con la ahora examiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. "No se debe culpar a Jordyn por la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan" dijo Kardashian en varios tuits.

La pareja se ha visto involucrada en diversos casos de infidelidad, y han estado debatiendo el uso de un sustituto para dar la bienvenida a un segundo hijo .