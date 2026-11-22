-

Trump asegura que predijo dos cosas relacionadas con las elecciones de medio término ocurridas el pasado 3 de noviembre.

OTRAS NOTICIAS: Centro Nacional de Información del Crimen del FBI habría sido hackeado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los demócratas y a Irán de intentar mantener elevados los precios del petróleo y aseguró que, tras las elecciones de medio término del pasado 3 de noviembre, el crudo ha registrado una caída récord.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que había anticipado dos consecuencias relacionadas con las elecciones legislativas: una caída de los mercados bursátiles ante una victoria demócrata y un aumento de las acciones militares de Irán.

"Como todos recuerdan, predije dos cosas relacionadas con las elecciones de medio término del 3 de noviembre", expresó Trump.

In the end, America will win! https://t.co/W8LQ6U5Jzh — The White House (@WhiteHouse) November 22, 2026

Según el presidente, los mercados financieros registraron una caída considerable después de los resultados electorales, una situación que aseguró haber previsto.

Asimismo, sostuvo que Irán ha incrementado sus ataques mediante el lanzamiento de drones y misiles durante la última semana, en una proporción que, según afirmó, no se había registrado en más de un año.

Trump aseguró que todos esos proyectiles fueron interceptados y que no provocaron daños.

Acusaciones contra Irán y los demócratas

En su publicación, el mandatario también afirmó que el Gobierno iraní ha causado la muerte de 81 mil manifestantes, aunque no presentó documentación que respaldara esa cifra.

Además, sostuvo que los dirigentes iraníes consideran a los demócratas estadounidenses como débiles e ineficaces.

"Tanto los demócratas como Irán lucharon con todas sus fuerzas para mantener el precio del petróleo lo más alto posible", aseguró.

El presidente agregó que, desde las elecciones, el precio del crudo ha disminuido considerablemente, aunque no precisó qué indicador petrolero utilizó para sustentar su afirmación.

Cuestiona resultados electorales

Trump también expresó su inconformidad con el comportamiento de los votantes durante las elecciones de medio término.

"Es una lástima que los votantes no comprendieran esto antes de tomar su decisión", manifestó.

El mandatario calificó el proceso electoral como "muy extraño", sin detallar en su publicación a qué circunstancias se refería.

Resultados elección del Senado de los Estados Unidos. (Infografía: AFP/Soy502)

Finalmente, aseguró que Estados Unidos saldrá adelante y concluyó su mensaje con la expresión: "Al final, ¡Estados Unidos ganará!".

Las declaraciones se producen en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, mientras Trump mantiene sus cuestionamientos hacia el Partido Demócrata tras las elecciones legislativas.