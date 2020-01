Trump amenaza con ataques en 52 sitios si Irán toma represalias

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, amenazó con atacar 52 objetivos si Irán toma represalias por el asesinado del general Qassem Soleimani.

De nuevo Trump utilizó la red social Twitter para hacerse escuchar. En su mensaje aseguró que el número de objetivos coincide con el número de rehenes retenidos por Irán desde 1979.

"Irán habla audazmente de atacar ciertos activos de EE.UU. Como venganza por librar al mundo de su líder terrorista (al referirse a Soleimani) que acababa de matar a un estadounidense e hirió gravemente a muchos otros, sin mencionar a todas las personas que había asesinado durante su vida, incluso recientemente cientos de manifestantes iraníes. Ya estaba atacando nuestra embajada y preparándose para ataques adicionales en otros lugares", señaló el mandatario a través del Twitter.

Según Trump, Irán "no ha sido más que problemas durante muchos años", por lo que amenazó: "...que esto sirva como ADVERTENCIA de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, tenemos en la mira a 52 sitios iraníes, algunos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, SERÁN GOLPEADOS MUY RÁPIDO Y MUY DURO. ¡Estados Unidos no quiere más amenazas!", enfatizó.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Sin embargo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la destrucción del patrimonio cultural, incluida la destrucción de sitios y artefactos religiosos, así como el saqueo y el contrabando de bienes culturales de sitios arqueológicos, en una resolución de 2017.

Pero la "advertencia" de Trump no pasó desapercibida. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, respondió la madrugada del domingo acusando a Trump de amenazar con un "crimen de guerra" y violar las normas del derecho internacional con "los cobardes asesinatos del viernes", así como con la insinuación de destruir sitios culturales.

"Ya sea pateando o gritando, ha comenzado el fin de la presencia maligna de los Estados Unidos en Asia occidental... Aquellos que se hacen pasar por diplomáticos y aquellos que descaradamente se sentaron a identificar objetivos culturales y civiles iraníes ni siquiera deberían molestarse en abrir un diccionario de leyes", señaló Zarif.

-Having committed grave breaches of int'l law in Friday's cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS;



-Targeting cultural sites is a WAR CRIME;



-Whether kicking or screaming, end of US malign presence in West Asia has begun. — Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2020

Trump no se quedó callado, después del comentario del diplomático iraní. El presidente estadounidense insistió en que "golpeará más fuerte", al tiempo que advirtió que ha invertido dos mil millones de dólares (unos 15,400 millones de quetzales) para comprar equipo militar.

Mientras que el Comando Central de Estados Unidos dijo en un comunicado que hubo dos ataques al anochecer, incluido el lanzamiento de cohetes, cerca de las bases iraquíes que albergan a las fuerzas estadounidenses y de la coalición.

