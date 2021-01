El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría dicho a sus asistentes en las últimas semanas que considera otorgarse un indulto federal, informó The New York Times en una nota difundida este jueves 7 de enero citando dos fuentes con conocimiento del tema.

La cadena estadounidense CNBC replicó la noticia y señaló que las conversaciones sobre el indulto ocurrieron después de las elecciones del 3 de noviembre. Sin embargo, el medio aclara que desconoce si la idea continúa en la mente del mandatario luego de los disturbios en el Capitolio que ha provocado un llamado para que sea destituido de inmediato.

CNBC considera histórico que un presidente se conceda un perdón a sí mismo. Esto no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos y nunca ha sido probada por el sistema legal. Los académicos no definen si este acto sería permitido. Incluso, si el indulto fuese legal, solo se aplicaría si el mandatario ha cometido delitos federales.

La información, según The New York Times, detalla que un perdón presidencial no protege en caso de que una persona sea enjuiciada o investigada por crímenes estatales. A Trump, le serviría un perdón si los fiscales que investigan las finanzas de la Organización Trump en Manhattan, podrían presentar cargos. La Casa Blanca se negó a comentar.

Trump también ha planteado la idea de perdonar a miembros de la familia y asociados cercanos, informó NBC News. Es típico que los presidentes otorguen indultos políticamente desventajosos poco antes de dejar el cargo, pero ningún presidente ha intentado jamás perdonarse a sí mismo.

En 2018, el propio Trump compartió en Twitter que tenía derecho a perdonarse a sí mismo. Pero, añadió que no tendría que usar ese derecho ya que no había cometido ningún delito.

La CNBC recuerda que hace 47 años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrentó la posibilidad de que el presidente Richard Nixon (escándalo Watergate) intentara perdonarse a sí mismo. En aquel entonces, un destacado abogado de dicho departamento envió un memorando al vicefiscal general y dijo que la respuesta a esa pregunta era un inequívoco: "No".

*Con información de CNBC y The New York Times