Trump defiende a manifestantes armados: “Son buenas personas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió de los manifestantes armados que irrumpieron en la víspera en el Capitolio de Michigan para protestar contra el confinamiento.

Portando banderas y armas de fuego, los manifestantes irrumpieron el jueves en el interior del Capitolio de Michigan, en la capital del estado, Lansing, mientras se discutía extender la declaración de emergencia declarada por la gobernadora Gretchen Whitmer frente a la pandemia de coronavirus.

The Governor of Michigan should give a little, and put out the fire. These are very good people, but they are angry. They want their lives back again, safely! See them, talk to them, make a deal. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2020

“ La gobernadora de Michigan debería ceder un poco y apagar el fuego. Estas son muy buenas personas, pero están enfadas. ¡Quieren recuperar sus vidas de nuevo, de forma segura! Véalos, hable con ellos, llegue a un acuerdo ” Donald Trump , presidente de Estados Unidos.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Manifestantes armados en EE.UU. exigen el fin del confinamiento

Ella había solicitado extender la emergencia por 28 días más. Sin embargo, el presidente de la Cámara, el republicano Lee Chatfield, consideró "desenfrenado y antidemocrático" el enfoque de la funcionaria y defendió que "la gente merece una mejor solución".

Finalmente, la gobernadora pudo firmar una orden ejecutiva que le permitió prorrogar las declaraciones de emergencia y desastre basada en "fuentes independientes de autoridad legal", en alusión a la Ley de poderes de emergencia del gobernador de 1945.

TAMBIÉN:

EE.UU. aprueba utilizar "Remdesivir" para tratamiento de Covid-19

*Con información de: El Comercio y La República