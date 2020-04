Trump dice que enviará respiradores a Ecuador y El Salvador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que enviará respiradores a Ecuador y a El Salvador, destacando los esfuerzos del país centroamericano en la lucha contra la inmigración irregular.

"Acabo de hablar con el presidente Nayib Bukele de El Salvador", anunció por Twitter. "Ellos han trabajado muy bien con nosotros en inmigración en la frontera sur", agregó.

Los tres países del Triángulo Sur de América Central - Guatemala, El Salvador y Honduras - firmaron controvertidos acuerdos migratorios con Estados Unidos el año pasado, que sumados a un pacto con México han reducido la llegada de migrantes a la frontera, sin embargo la ayuda de aquel país solo será con El Salvador.

Trump también anunció que habló con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y que también enviará ventiladores para la respiración asistida al país, muy afectado por la enfermedad con más de 22 mil casos confirmados de coronavirus con cerca de 560 muertos.

Ecuador registró el mayor foco en Guayaquil, lo que generó una crisis sanitaria dantesca con morgues atestadas y servicios hospitalarios colapsados.

El presidente de Estados Unidos dijo que últimamente se han fabricado "muchos" respiradores en su país.

Estados Unidos es el país que ha registrado más muertos en la pandemia con 50 mil muertos del total de más de 190 mil fallecidos a nivel global por el virus.

El viernes pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Estados Unidos le garantizó la compra de ventiladores y monitores.