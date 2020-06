Trump dice que fue al búnker de la Casa Blanca para "inspección"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que el miedo a los manifestantes no lo llevó a ingresar a un búnker de la Casa Blanca. En cambio, el gobernante norteamericano explicó que visitó dichas áreas para hacer una "inspección".

Durante una entrevista de radio de Fox News con el presentador Brian Kilmeade, Trump nuevamente amenazó con usar las fuerzas militares contra los manifestantes. "Si no logran enderezar su acto, lo resolveré. Lo resolveré rápido ", dijo.

Tune in now to listen to @realDonaldTrump on the Brian @kilmeade Show. Click Listen Live! https://t.co/5t0PGNbrgk — FOX News Radio (@foxnewsradio) June 3, 2020

El M¡mandatario también rechazó la narrativa de que estaba "escondido en un búnker de la Casa Blanca" mientras que varios manifestantes se encontraban afuera.

"Dijeron que sería un buen momento para bajar y echar un vistazo porque quizás en algún momento lo vayan a necesitar", remarcó Trump, y agregó que la visita fue más bien una "inspección".

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Según los informes, el Servicio Secreto "apresuró" al presidente a un búnker el viernes mientras crecían las protestas por la muerte de George Floyd.

Trump still threatening military action in NY, equating unrest to liberal leaders. “If they don’t get their act straightened out I will solve it. I’ll solve it fast,” he tells Fox News Radio. — Katie Rogers (@katierogers) June 3, 2020

Trump says on Fox Radio interview he was in the bunker for "tiny" amount of time and it was "much more for an inspection" than for his own safety. — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) June 3, 2020