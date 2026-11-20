-

Donald Trump aseguró que su homólogo le "expresó su deseo" de finalizar la guerra de Ucrania por vías diplomáticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le aseguró que quiere una solución diplomática a la guerra con Ucrania, luego de que Moscú lanzara una oleada de ataques contra Kiev.

En una reunión bilateral, Putin "claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Trump también resaltó sus "relaciones fantásticas" con los gobernantes Xi Jinping, de China, y Putin, y aseguró que esos lazos personales ayudan a mantener seguro a Estados Unidos.

"Tengo relaciones fantásticas con Putin. Es algo muy bueno. Tengo relaciones fantásticas con el presidente Xi. Es algo bueno, y nuestro país está seguro gracias a eso", dijo Trump.

| Putin "expresó su deseo" de poner fin a la guerra de Ucrania, de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. https://t.co/PIyoRHF7ye — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) November 20, 2026

Asimismo, mencionó que no estaba seguro de que eliminar las armas nucleares "pueda lograrse algún día", luego de su reunión con los líderes de Rusia y China, las otras dos principales potencias nucleares.

"Si alguien viene (y dice): 'te propongo un trato. Vamos todos a reducirlas a la mitad', es difícil decir sí, en especial cuando estás al mando", dijo Trump a periodistas, y agregó que es "muy, muy difícil decir: 'vamos a deshacernos de nuestras armas nucleares'".

*Con información de AFP