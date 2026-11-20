Donald Trump aseguró que su homólogo le "expresó su deseo" de finalizar la guerra de Ucrania por vías diplomáticas.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le aseguró que quiere una solución diplomática a la guerra con Ucrania, luego de que Moscú lanzara una oleada de ataques contra Kiev.
En una reunión bilateral, Putin "claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.
Trump también resaltó sus "relaciones fantásticas" con los gobernantes Xi Jinping, de China, y Putin, y aseguró que esos lazos personales ayudan a mantener seguro a Estados Unidos.
"Tengo relaciones fantásticas con Putin. Es algo muy bueno. Tengo relaciones fantásticas con el presidente Xi. Es algo bueno, y nuestro país está seguro gracias a eso", dijo Trump.
Asimismo, mencionó que no estaba seguro de que eliminar las armas nucleares "pueda lograrse algún día", luego de su reunión con los líderes de Rusia y China, las otras dos principales potencias nucleares.
"Si alguien viene (y dice): 'te propongo un trato. Vamos todos a reducirlas a la mitad', es difícil decir sí, en especial cuando estás al mando", dijo Trump a periodistas, y agregó que es "muy, muy difícil decir: 'vamos a deshacernos de nuestras armas nucleares'".
*Con información de AFP