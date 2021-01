El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a la "reconciliación" el jueves tras las impresionantes escenas de violencia de sus simpatizantes en el Congreso, prometiendo una transición "tranquila" de poder con el mandatario electo Joe Biden.

En un video en su reestablecida cuenta de Twitter, Trump se dijo también "escandalizado por la violencia" del día anterior en la sede del Congreso estadounidense, que dejó una mujer fallecida.

"Un nuevo gobierno será inaugurado el 20 de enero. Mi foco será ahora asegurar una transición tranquila, ordenada y sin problemas. Este momento llama a la sanación y a la reconciliación".

Trump divulgó el video luego de que se multiplicaran los pedidos para su destitución, un día después de que sus seguidores, enardecidos por el magnate republicano, asaltaran el Capitolio el miércoles y obligaran a los legisladores a huir.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Alentada por un furioso discurso de Trump, una turba rompió las barricadas e ingresó en el Congreso, donde saquearon oficinas e ingresaron al normalmente solemne Senado.

Las fuerzas de seguridad tuvieron que disparar gases lacrimógenos durante una operación de cuatro horas para despejar el edificio.

La policía informó que una mujer, aparentemente una seguidora de Trump proveniente de California, recibió un disparo y murió. Otras tres personas murieron en los alrededores en circunstancias poco claras.

La respuesta de Trump a la violencia, utilizando las redes sociales para reiterar sus acusaciones nunca comprobadas sobre un fraude electoral, escandalizaron y generaron suspensiones en las principales plataformas.

Pero empleó un tono más conciliador en el video de 160 segundos divulgado el jueves, donde describió los cuatro años de su presidencia como "el honor de su vida".

Y ofreció una denuncia clara a la violencia del miércoles al pedir que "los temperamentos se tranquilicen y se restaure la calma".

"Y aquellos que violaron la ley, pagarán", advirtió.

pic.twitter.com/csX07ZVWGe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

