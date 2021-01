Trump es responsable de actos violentos, dice líder republicano

El principal legislador republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo el miércoles que el presidente Donald Trump "carga con la responsabilidad" de la invasión al Congreso, pero consideró inapropiado someterlo a un juicio político.

"Un juicio político con tan poco tiempo sería un error" porque "podría dividir más a la nación", dijo el líder de la minoría republicana en la Cámara (Baja), Kevin McCarthy, durante la sesión en la que se discute someter a Trump a un nuevo juicio político.

No obstante admitió que el presidente "carga con la responsabilidad del ataque al Congreso" el miércoles pasado.

MIRA:

"Someter a un proceso de destitución al presidente cuando restan solo 12 días para el fin de su mandato solo dividirá más a nuestro país", afirmó, aunque consideró lo ocurrido como "inaceptable" y "antidemocrático".

McCarthy, uno de los legisladores leales a Trump más poderosos, dijo en un comunicado que contactó el viernes al presidente electo Joe Biden para "hablar con él sobre cómo debemos trabajar juntos para calmar los ánimos y unir al país para resolver los retos de Estados Unidos".

Pero la presidenta de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, Nancy Pelosi, advirtió que el Congreso actuará si Trump no renuncia, tras informar que discutió con un alto jefe militar formas de asegurarse de que el mandatario no use códigos nucleares del arsenal de la nación.

"Hablé con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear", dijo.