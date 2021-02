Aunque es improbable que sea declarado culpable de alentar una insurrección, los problemas legales de Donald Trump no desaparecerán tras su juicio en el Senado: el expresidente estadounidense podría ser próximamente inculpado ante la justicia penal, y enfrenta también múltiples demandas civiles.

El también magnate inmobiliario neoyorquino es blanco de numerosas demandas civiles desde hace tiempo, y tiene un ejército de abogados listo para defenderlo, o atacar a sus adversarios.

La investigación, que al inicio se centró en los pagos efectuados a dos presuntas amantes de Trump antes de las elecciones presidenciales de 2016, ahora examina también posibles fraudes fiscales, bancarios y de seguros.

La Corte Suprema ordenó a Trump, en julio de 2020, que entregara al fiscal los documentos exigidos, pero sus abogados cuestionaron ante el máximo tribunal la amplitud del pedido. La Corte Suprema aún no ha fallado al respecto.

Por su parte, Trump ha calificado la investigación como "la peor caza de brujas en la historia de Estados Unidos".

Fraude fiscal o bancario

Según la prensa estadounidense, los investigadores del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., recientemente interrogaron a empleados de la compañía de seguros, Aon, y del Deutsche Bank, sostén financiero de Trump y su holding, la Organización Trump.

También volvieron a interrogar al exabogado de Trump, Michael Cohen, en prisión tras admitir que compró el silencio de dos presuntas amantes del expresidente. Cohen dijo en una audiencia en el Congreso que Trump y su empresa inflaban o reducían artificialmente el valor de sus activos para obtener préstamos bancarios o reducir sus impuestos.

La fiscal demócrata del estado de Nueva York, Letitia James, investiga también estas acusaciones. Enfrentó ya con éxito a los abogados de la Organización Trump para poder interrogar a un hijo de Trump, Eric, y obtener documentos de algunas propiedades familiares.

Su investigación es civil, pero "si descubrimos hechos criminales, cambiará de naturaleza", dijo James, recientemente.

De confirmarse las acusaciones

Si las acusaciones se confirman, expondrán al expresidente a una posible encarcelación. Y contrariamente a los delitos federales, las violaciones de las leyes estatales no pueden ser perdonadas por el presidente estadounidense, incluso si Joe Biden quisiera hacerlo en nombre de la reconciliación.

Algunos críticos de Trump festejan por adelantado, como los militantes de "Rise and Resist" (Levántate y Resiste), que manifestaban a inicios de enero en Nueva York para reclamar su encarcelamiento. Pero los fiscales, conscientes del clima político extremadamente tenso, van a pensar dos veces antes de pedirle que rinda cuentas, dijeron a la AFP, varios juristas.

"Nadie va a precipitarse", subrayó Daniel Richman, exfiscal y profesor de Derecho de la Universidad de Columbia. "La última cosa que queremos es que el proceso (judicial) sea utilizado, o percibido como que es utilizado, como un instrumento político", subrayó.

"Hay dos escuelas", subraya Roberta Kaplan, una abogada a cargo de tres demandas civiles contra el expresidente. "Yo soy de la escuela que piensa que no debemos prohibir que se haga justicia por miedo de arrojar aceite al fuego: si no actuamos para decir claramente que los pilares sobre los cuales descansa el país se aplican a todo el mundo, presidente o no, pienso que corremos peligros bastante mayores", concluyó.