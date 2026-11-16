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Autoridades electorales revisan expedientes relacionados con personas que presuntamente registraron su residencia en municipios donde no viven.

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Funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtieron sobre las irregularidades que pueden cometerse mediante cambios ficticios de residencia electoral.

Asimismo, confirmaron que ya se han presentado denuncias ante el Ministerio Público (MP) por posibles anomalías de este tipo, mientras las autoridades electorales realizan una revisión de casos a nivel nacional.

El magistrado vocal IV del TSE Quelvin Jiménez, explicó que los integrantes del Pleno de Magistrados están revisando las denuncias relacionadas con personas que presuntamente actualizaron su residencia electoral en municipios donde no viven.

"Estamos haciendo una revisión a nivel nacional, cada uno de los magistrados en su región está haciendo una revisión de las denuncias que se han presentado, porque son varias las que se han presentado sobre esa actualización irregular", afirmó Jiménez.

Jiménez recordó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) contempla consecuencias legales para quienes realizan actualizaciones ficticias de residencia electoral y advirtió que estas acciones podrían estar relacionadas con la comisión de delitos.

El magistrado Quelvin Jiménez pidió a la ciudadanía denunciar las actualizaciones irregulares antes del cierre del padrón electoral. (Foto: Archivo / Soy502)

El magistrado explicó que una de las principales preocupaciones del TSE es evitar que personas que no residen en determinado municipio participen en la elección de sus autoridades locales mediante cambios irregulares de registros.

Por esta razón, llamó a la población para que presente las denuncias correspondientes antes del cierre del padrón electoral que será utilizado durante los comicios generales de 2027.

"El momento para impugnar la actualización ficticia de una persona a otro municipio es ahora. No lo podemos hacer ya después de que está cerrado el padrón electoral", expresó el funcionario.

También pidió a los ciudadanos que comuniquen a las autoridades electorales cualquier información que tengan sobre personas que presuntamente hayan registrado una residencia distinta de aquella en la que realmente viven.

Según Jiménez, estas denuncias permitirán depurar los registros y contribuirán a que los habitantes de cada municipio sean quienes participen en la elección de sus autoridades.

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Roberto Garza, inspector general del TSE, explicó que las denuncias relacionadas con posibles actualizaciones ficticias de residencia electoral pasan inicialmente por un procedimiento administrativo dentro de la institución.

Detalló que los expedientes pueden originarse mediante denuncias ciudadanas o por información trasladada desde las propias dependencias del órgano electoral, entre ellas el Registro de Ciudadanos y la Dirección Electoral y de Inscripción de Ciudadanos.

"Definitivamente se están trabajando estos expedientes para poder finalizarlos lo más rápido posible y presentar las denuncias al Ministerio Público", manifestó el funcionario.

El inspector general confirmó que algunos casos ya fueron denunciados ante el ente investigador, aunque evitó proporcionar detalles sobre la cantidad de expedientes y las circunstancias particulares de las investigaciones.

"Sí, ya efectivamente se han presentado denuncias, no quisiéramos dar más información por temas del proceso que le conlleva el Ministerio Público", explicó Garza.