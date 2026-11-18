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El Registro de Ciudadanos del TSE informó que investiga denuncias por posibles cambios de residencia electoral sin consentimiento de los ciudadanos.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) investiga denuncias por posibles cambios de residencia electoral realizados sin el consentimiento de los ciudadanos de cara a las elecciones generales de 2027.

La diputada Vivian Navarro denunció que ha recibido quejas de vecinos de distintos municipios de San Marcos, quienes aseguran que aparecen empadronados en lugares diferentes a aquellos donde han votado durante años.

El TSE podría aplicar sanciones internas, mientras que el MP conocería los posibles hechos delictivos. (Foto: Estuardo Paredes)

Según la legisladora, algunas personas no acudieron presencialmente al TSE ni presentaron una solicitud expresa para modificar su residencia electoral. Añadió que conoce alrededor de 100 personas que han manifestado esta situación y que algunas ya presentaron solicitudes por escrito para que se investigue.

Navarro advirtió que estos cambios podrían afectar la voluntad de los electores, asimismo, pidió al TSE esclarecer lo ocurrido, verificar los registros y determinar si las personas podrán votar en el municipio donde originalmente estaban empadronadas.

TSE investiga

El registrador de ciudadanos, Sergio Escobar Antillón, confirmó que la Inspectoría del TSE desplegó personal para investigar las denuncias y entrevistar a las personas involucradas.

Además, explicó que también existen denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) y la Inspectoría del TSE.

Mencionó que se han reportado casos en San Marcos, Petén y Santa Rosa, como situaciones aisladas de las cuales si las investigaciones determinan irregularidades, el TSE podrá aplicar sanciones internas.

Sin embargo, en los casos donde existan indicios de delitos, corresponderá al MP determinar las acciones que corresponden.

El TSE confirmó que investiga denuncias por posibles cambios ficticios de residencia electoral en diferentes regiones. (Foto: Archivo Soy502)

Asimismo, Escobar Antillón aclaró que el Registro de Ciudadanos no ha recibido directamente denuncias sobre estos cambios, pues algunas personas han acudido al MP o a otras instancias del TSE.

También señaló que no tenía el número total de casos, debido a que la Inspectoría es la dependencia encargada de dar seguimiento a estas investigaciones.

El artículo 13 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que el traslado de votantes de un municipio a otro por medio de los cambios ficticios de residencia electoral es sancionado conforme a la ley.

También fija que la actualización de residencia debe realizarse al menos un año antes de la convocatoria a elecciones generales.